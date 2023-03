Entra in ospedale per intervento di routine e muore a 51 anni: Iolanda Gentile lascia 4 figli. La famiglia ha sporto denuncia

Non era preoccupata la professoressa Iolanda Gentile, 51 anni, di Trecase. Le avevano spiegato che l'intervento chirurgico al quale doveva sottoporsi, un'isterectomia, era un'operazione di routine, di quelle che si eseguono molte volte e tutti i giorni, in tantissimi ospedali italiani. E invece Iolanda dopo l'operazione di asportazione dell'utero (questi è l'isterectomia) è morta: è entrata in in una clinica privata a Torre del Greco ed è deceduta all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La Procura ha aperto un'indagine per ricostruire le cause esatte della morte, per capire che cosa sia andato storto.

Iolanda è stata operata. Ma dopo l’intervento, quando è tornata in reparto, avrebbe riferito ai medici di non sentirsi bene. Il Mattino di Napoli che riporta la notizia scrive che la donna è stata riportata in sala operatoria ma che poi la situazione è precipitata. Iolanda è stata trasferita d'urgenza a Castellamare di Stabia, per lei si prospettava un ricovero in rianimazione. È arrivata in ospedale intubata ma non ha fatto in tempo a raggiungere il reparto di Rianimazione. Era già morta.

Menopausa, niente tabù: così si riesce a rinascere. La ginecologa Graziottin: «Sì alla terapia ormonale»

Iolanda era una professoressa di matematica al liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata. Aveva 51 anni e 4 figli. La notizia della morte di Nada, così la chiamava chi la conosceva, ha lasciato sgomenti i colleghi e gli studenti della scuola dove lavorava. Ma anche amici, parenti, i i conoscenti che conoscono i figli della donna stanno lasciando messaggi sui social per salutarla e per esprimere le condoglianze alla famiglia. I famigliari sono sconvolti ma anche decisi a capire cosa sia successo alla mamma: hanno sporto una denuncia al commissariato di Castellammare. Gli agenti hanno già sequestro la cartella clinica e ascoltato i primi testimoni.

Alice Campello: «Dopo il parto ho alzato la coperta e c'era tanto sangue, poi ho visto Morata sbiancare»