Esplosione in casa per una fuga di gas, Martina muore a 40 anni dopo 40 giorni di agonia

, dopo oltre 40 giorni d'agonia,, la donna rimasta gravemente ferita dopo un'avvenuta in, a causa di una fuga di gas. Laera ricoverata al reparto grandi ustioni dell'ospedale di Cisanello (Pisa) dal 22 settembre scorso, quando la sua abitazione difu distrutta dalla deflagrazione.Durante il ricovero in ospedale, che è proseguito fin dall'esplosione,ha subito vari interventi ma la gravità delle ustioni non ha consentito recuperi ed è deceduta. Nello scoppio rimasero feriti anche il compagno, 41 anni, che si trova tuttora ricoverato allo stesso ospedale di Pisa sempre per gravi ustioni, e il loro figlio di 14 anni.