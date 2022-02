Calci e morsi in strada alla compagna incinta: 27enne di Napoli denunciato dai passanti e arrestato

Urla, spintoni, poi pugni, calci e addirittura morsi. Ieri, 6 febbraio, un uomo è stato arrestato a Pozzuoli (Napoli), dopo aver aggredito in strada la compagna incinta di otto settimane. La scena si è svolta davanti ai passanti, che allarmati e preoccupati per le condizioni della donna hanno chiamato il servizio d'emergenza 112.

L'uomo, un 27enne, era già noto alle forze dell'ordine. I militari sono intervenuti durante la lite, lo hanno bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia. Dopo accertamenti sanitari, è stata valutata positivamente la condizione del feto, che non ha avuto ripercussioni per le percosse. Alla vittima sono stati prescritti invece sette giorni di prognosi. La donna, ai carabinieri, ha raccontato anche di altri episodi simili mai denunciati.