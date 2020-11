Monza, 42enne ucciso a coltellate per strada

Un uomo di 42 anni è stato ucciso a coltellate per strada, in via Fiume, nel centro di Monza. Ne dà notizia il 118.

È stato aggredito per strada con numerose coltellate, quelle mortali alla gola, Cristian Sebastiano, 42 anni, residente nel quartiere San Rocco di Monza, a pochi passi dal luogo del delitto. L'allarme è stato dato da alcuni passanti. Sul posto dell'omicidio di fronte al civico 14/E sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monza con quelli del Nucleo rilievi e anche i soccorritori del 118 con un'automedica e un'ambulanza. Questi utlimi non sono riusciti a salvare la vittima e ne hanno constatato il decesso.

Cruciali per identificare l'assassino saranno le testimonianze di residenti e passanti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Ultimo aggiornamento: 14:46

