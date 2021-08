Il colpo lo avevano sicuramente studiato, controllando i movimenti della famiglia e vedendo tutti uscire, di sabato sera, per andare a cena in casa di un parente, che abita poco distante. I ladri non avevano però fatto i conti con il fratello del proprietario di casa che, guardando dalla finestra, li ha visti entrare. Immediatamente l’uomo, un settantenne di Montesilvano, in provincia di Pescara, ha avvertito i familiari che di gran corsa...

