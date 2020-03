Montesano contro i runner indisciplinati: «Parchi chiusi col nastro da Raggi? E quelli passano sotto»

Come si fa a chiudere un parco? «Er parco è nastrato», dice in romanesco Torquato il pensionato, alias Enrico Montesano su Facebook. E quindi? Basta alzare su il nastro e si passa, in barba alle misure anti coronavirus. Anche il famoso attore romano cerca con ironia di far capire che al di là dei sigilli apposti è importante stare a casa, poiché i sigilli fatti con il nastro giallo, visto che sono per natura blandi, possono poco contro i runner indisciplinati che non vogliono rinunciare alla corsetta quotidiana anche in un momento storico in cui fuori imperversa una pandemia mondiale.

Ancora traffico a Roma nonostante le restrizioni per il covid-19

Già come si fa a vietare l'uso dei parchi? Si punta sulla reponsabilità individuale o sui nastri? Entrambe le misure. La prima cittadina di Roma Virginia Raggi per arginare il contagio del coronavirus ha fatto mettere i sigilli davanti alle entrate dei parchi che altro non sono che nastri targati Polizia Municipale con cui si sbarra, si fa per dire, l'ingresso nelle aree verdi. Un modo per ribadire che non è il caso di concedersi delle corsette all'aria aperta in questi giorni. Che bisogna restare a casa e pure il fitness si deve riconvertire in qualche modo. Gli amministratori chiamati a eseguire il decreto Conte stanno facendo di tutto per scoraggiare i runner che però si vedono ancora in giro. Bisogna stare a casa, lo dice anche Enrico Montesano negli sketch che sta pubblicando sulla sua bacheca Facebook per rallegrare e tenere compagnia a chi si è chiuso tra le mura domestiche ormai da più di dieci giorni.

E in un divertente siparietto in cui impersona Torquato il pesionato, Montesano riflette sulle ancora troppe persone che stanno in giro, escono e soprattutto vanno a correre nei parchi, nonostante questi siano stati già sigillati dalla sindaca Raggi.

Ma la tragica ironia strappa una risata: «Dice che la gente non è ordinata, che vanno a fa' la spesa, che stanno in giro, lo sapete che ha fatto la sindaca nostra, Virginia? Ha nastrato i parchi, pure sui lungotevere, dice ho messo il nastro... Ha messo il nastro dove non se po' entrà», dice l'attore nello sketch facendo capire che il punto è che nei parchi non ci si può andare e basta. «A me me pare 'na str.....a perché quelli passano sotto, quelli tanto ce vanno lo stesso», dice Montesano con una battuta e cogliendo la complessità che comporta l'applicazione del divieto da una parte, e il runner che pensa di non far male a nessuno. Mentre come lui ce ne sono migliaia, però. E infatti lo sketch prosegue con un'altra battuta fulminante. «Oh poi di queste cose se dice sempre che è la punta dell'iceberg, ma sta punta dell'iceberg prima o poi ce la ritroveremo...», continua Torquato il pensionato alludendo che se tutti i runner si sentono una piccola minoranza, una punta dell'iceberg, l'iceberg potrebbe rivelarsi in tutta la sua imponente drammaticità se il contagio non si ferma.

E allora rivolgendosi ai "colleghi" pensionati Torquato dice: «Pensionati di tutto il mondo unitevi!». Unitevi nello stare a casa.



Ultimo aggiornamento: 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA