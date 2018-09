Maria Pia legata e uccisa, arrestato uno dei killer: inchiodato dal Dna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - Arrestato uno dei killer di Maria Pia Biancucci, la 79enne di Atleta di MontegiorgioA incastrare l'uomo, un 38enne di Porto Sant'Elpidio, le tracce di Dna trovate dai carabinieri del Ris sotto le unghie della vittima. La donna era stata trovata dal figlio al suo ritorno a casa: locali devastati e la povera Maria Pia legata mani e piedi a pancia in giù sul letto, purtroppo già morta. Gli assassini se n'erano andati con 300 euro in contanti e 2 carte di credito. Assassini, sì, perchè gli inquirenti sono convinti che il 38enne, ora rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto, non abbia agito da solo ma con uno o due complici. Altre tracce organiche sarebbe state infatti trovate nell'appartamento.