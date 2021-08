Monopattino travolto da uno scooter a Firenze: morto un 27enne, altri due gravissimi

Firenze, incidente stradale mortale in monopattino: è successo poco dopo le 02.00 di questa notte all'incrocio tra Viale Don Minzoni e Via Giovanni Pascoli. A perdere la vita è un 27enne dello Sri Lanka ma residente a Firenze che si trovava a bordo del suo mezzo elettrico. Il 27enne da una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia municipale, si trovava a bordo del suo monopattino quando sarebbe stato centrato da uno scooter di grossa cilindrata che proveniva da Via Masaccio. La notizia è riportata dai media locali.

L'uomo sarebbe stato sbalzato dal monopattino andando ad impattare contro il marciapiede, vani sono stati ogni tantivo di salvare la vita al giovane, l'uomo sarebbe deceduto a seguito dell'importante trauma. Lo scooterista che viaggiava con un passeggero a seguito, avrebbe poi perso il controllo, cadendo rovinosamente a terra per decine di metri. Lo scooterista e il passeggero sono stati trasportati all'Ospedale di Careggi in codice rosso per politrauma. Nella zona sono presenti le telecamere e le immagini saranno utilizzate per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze del 118, la polizia municaple e la polizia di stato.