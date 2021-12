Nella Capitale lo chiamano l'incrocio della morte per via delle numerose lapidi e mazzi di fiori che nel corso degli anni sono stati lasciati in ricordo di chi, in questo tratto, ha perso la vita. E ieri pomeriggio poco dopo le 18, su quel lembo di asfalto che taglia la trafficatissima via Cristoforo Colombo - una delle principali consolari di ingresso e di uscita dalla Capitale - c'è stata un'altra vittima.

Davide Guadagno, 48 anni, stava...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati