Firenze, cade dal monopattino senza casco: grave una donna di 41 anni

Un altro incidente con il monopattino. Succede in Toscana, a Firenze. Una donna di 41 anni è caduta mentre era alla guida del monopattino senza casco protettivo. La donna è grave, è stata portata in ospedale in codice rosso.

L'incidente è avvenuto a Firenze ieri sera, intorno alle 19.45, in via Stibbert. La 41enne a bordo del monopattino ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada in discesa verso via Bolognese.

La donna, di origine spagnola ma da tempo residente nel fiorentino, era senza casco e cadendo ha battuto la testa contro la ruota di un'auto in sosta. È stata portata in ospedale in codice rosso con lesioni gravissime.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale e il monopattino è stato sequestrato su disposizione del pubblico ministero di turno. Per le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata chiusa un'ora e mezza circa senza particolari ripercussioni sulla circolazione.

