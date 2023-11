Monia Bortolotti, chi è la mamma arrestata per l'infanticidio dei figli. Sui social scriveva: «Li tenevo come fiorellini»

Monia Bortolotti, da tutti conosciuti come Mia, è la mamma di 27 anni che da sabato mattina si trova in carcere con l'accusa di aver ucciso i due figli neonati. Nata in India il 17 maggio 1996, è stata l'ultima orfana di Madre Teresa di Calcutta ad essere stata adottata in Italia da una famiglia di Gazzaniga. I genitori che l'hanno cresciuta sono Laura Brena, 63 anni, con la quale parla di un rapporto difficile, e Pietro, che l'ha ospitata nell'ultimo periodo: da quando è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Mattia, il secondo figlio morto a due mesi, i rapporti con il compagno Cristian Zorzi, 52 anni, si sono interrotti. Prima della gravidanza, Mia faceva l'insegnante di ballo, ma aveva lasciato tutto e si era trasferita a Pedrengo a casa del padre dei suoi figli.

Monia Bortolotti «aveva già provato a uccidere Mattia». Il neonato soffocato in un abbraccio, la sorellina Alice con un cuscino. I post social sulla morte in culla

I post sui social

Prima dell'arresto per infanticidio, Monia Bortolotti aveva affidato ai social quella che oggi, alla luce delle indagini, appare come una difesa preventiva.

Nel gruppo Facebook dedicato alla Sids, la Sindrome da morte in culla, ha scritto diversi post e pubblicato le foto mentre tiene tra le braccia Mattia e Alice. «E la Procura incolpa me, come se tutta questa tragedia fosse voluta, cercata. A nessuno importa che i miei bimbi fossero seguiti e tenuti come fiorellini, perfetti. A nessuno importa come io cercassi disperatamente di essere la mamma che non ho mai avuto», ha scritto nell'ultimo post datato 13 ottobre.

Il 3 agosto aveva pubblicato una foto in cui tiene in braccio Mattia e Alice, e scriveva: «Io giorno e notte continuo a chiedermi come sia successo e se sia davvero possibile sopravvivere a questo dolore, perché i bimbi non dovrebbero stare da nessuna parte, se non tra le braccia di mamma e papà».



Il 20 agosto scriveva: «Care mamme e cari papà, ho perso la mia prima bimba in culla, soffocata da un rigurgito. La colpa è mia, per averla messa a dormire di lato sui suoi cuscinotti tanto morbidi. E il secondo, nato l’anno successivo, andatosene molto probabilmente schiacciato da me mentre mi sono addormentata allattandolo. Al mio risveglio era ancora vivo, ma per poco. La colpa è ancora mia perché, per evitare la stessa tragedia avvenuta alla sorellina, lo tenevo in braccio giorno e notte, camuffando le mie paure per non disturbare nessuno». La 27enne si addossa le colpe, ma descrive l'accaduto come un incidente, e parla anche del rapporto con la madre: «Perché adottata? Perché adottata da una mamma nociva e anaffettiva? Chi lo sa...».

Il padre dei bambini

Cristian Zorzi, 52 anni, è il compagno di Mia e padre dei bambini che lei avrebbe ucciso. I rapporti tra i due si sono interrotti quando è arrivata la consulenza del medico legale sul corpo di Mattia. A Facebook la 27enne aveva affidato alcuni sfoghi anche riguardo al suo partner: «Per me amare significa stare accanto a qualcuno nella buona e nella cattiva sorte, ma non tutti sono disposti a questo». E ancora: «È in queste tragiche situazioni di dolore estremo che una coppia dovrebbe stringersi ancora di più, per amore! Ma quando amore non è mai stato, allora non sarà mai».