Scarcerato e subito ammazzato a 29 anni: l'agguato nella notte a Mondragone

di Marilù Musto e Mary Liguori

Ucciso a colpi di pistola nel rione, nel Casertano Ferdinando Longobardi , già noto alle forze dell'ordine e da poco uscito dal carcere. Gli inquirenti non escludono che la vittima - ventinovenne- sia da considerare vicina al cartello criminale dei Pagliuca.Longobardi era stato liberato dopo 12 anni di carcere. Lo zio - Francesco Taglialatela - era stato coinvolto in una operazione di polizia che aveva portato alla decapitazione di un clan vicino al boss Augusto La Torre. Si pensa che l'omicidio di Longobardi sia un delitto da inquadrare nella faida fra gruppi dei cosiddetti "cani sciolti" che si contendono le piazze di spaccio di droga a Mondragone. Dopo il declino del clan La Torre e i pentimenti del gruppo Pagliuca, Mondragone è diventata una città di "conquista" per piccoli ed emergenti clan.