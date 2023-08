Mondovì, Sacha Chang trovato vicino a una chiesetta dopo una fuga di 40 ore. Decisivo l'aiuto dei cacciatori: «Dormiva»

Sacha Chang è stato trovato, dopo quasi 40 ore vissute alla macchia, vicino a una chiesetta nel bosco, in località San Bernardo di Torre Mondovì (Cuneo), a pochi chilometri dal paese di Montaldo dove nel pomeriggio di mercoledì ha ucciso a coltellate il padre e l'amico di famiglia che li ospitava.

Uno di questi ha raccontato, in un video pubblicato da L'Unione Monregalese: «Una decina di cacciatori si sono aggiunti in aiuto a una cinquantina di carabinieri. I boschi non avevano zone particolarmente impervie, ma l'area di ricerca era molto estesa, l'abbiamo battuta "a rastrello" e alla fine il ragazzo è stato trovato, nei pressi di una cappella: probabilmente dormiva». Sacha Chang è stato portato per i controlli sanitari all'ospedale di Mondovì e dovrebbe poi essere trasferito nella caserma dei carabinieri della stessa città, in provincia di Cuneo.

«Sono stato informato dal prefetto Triolo della cattura del fuggitivo. Sono rimasto in contatto per tutto questo tempo con il sindaco di Montaldo Mondovì, Giovanni Balbo, al quale ho rinnovato alla comunità da lui guidata la vicinanza di tutti i cittadini della 'Grandà. Parimenti esprimo l'apprezzamento dell'intera provincia alle forze dell'ordine coinvolte nella ricerca e nelle indagini». Lo dichiara il Presidente della Provincia, Luca Robaldo.