Modena, bimba di 3 anni precipita dal balcone e muore: il padre perse la vita in un incidente sul lavoro

Una bimba tra i tre e i quattro quattro anni, originaria della Nigeria, è morta dopo essere caduta dal balcone di casa, al settimo piano. Sono per il momento esclusi scenari differenti da quello di un incidente alla base della tragedia avvenuta questa mattina, a Modena. E' accaduto alle 8.40 in via Cardarelli, a ridosso di via Giardini, una delle arterie principali della città emiliana. A quanto appreso, stamattina la bambina era in casa con la mamma e i due fratellini. E' stata la donna ad accorgersi dell'accaduto, correndo giù e chiedendo ai vicini di chiamare i soccorsi. La bambina però è morta sul colpo. Per la famiglia è una seconda tragedia in poco tempo: il padre della bimba è morto soltanto due anni fa in un incidente sul lavoro.

