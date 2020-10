Spaventoso schianto con la moto contro un'auto: Mino muore a 25 anni

Nel violento scontro in Puglia tra una moto e un'auto perde la vita un centauro. Il sinistro intorno a mezzogiorno, su viale del Commercio, Zona Pip di Francavilla Fontana. Sul posto, la polizia locale e il 118. All’arrivo degli operatori sanitari, purtroppo, per il motociclista, Cosimo detto Mino Scialpi 25enne del posto, non c’era più nulla da fare.

L’impatto tra i due mezzi è stato tremendo, talmente violento da non lasciare scampo al 25enne di Francavilla Fontana, morto sul colpo a causa dei traumi riportati nello scontro tra la sua moto Honda e la Jeep guidata da un altro giovane di Corato che viaggiava insieme ad una sua amica e alla sua famiglia.

Per cause ancora tutte da accertare, la moto guidata dallo sfortunato giovane, proveniente dal centro abitato, all’altezza della rivendita Centro Casalinghi, si è andata a schiantare frontalmente contro il piantone destro della Jeep, che procedeva in senso opposto. L’impatto è stato violento. Per il giovane centauro, sbalzato dalla moto sull’asfalto, non c’è stato nulla da fare. Ferita, invece, la ragazza seduta sul sedile passeggero anteriore del fuoristrada e poi condotta in ospedale per accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 26 Ottobre, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA