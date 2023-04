Minaccia di sfigurarla con l'acido per costringerla a prostituirsi: un arresto

L'aveva minacciata di sfigurarla con l'acido se non accettava di prostituirsi. I fatti che hanno portato all'arresto del suo aguzzino risalgono al febbraio scorso quando l'estorsore per indurre la vittima ad obbedire a quelli che erano i suoi ordini l'aveva costretta ad assumere un farmaco che avrebbe indebolito le sue facoltà mentali. A salvare la ragazza il tempestivo intervento degli agenti della squadra Mobile. Una volta ricoverata in ospedale i medici hanno appurato che la giovane aveva assunto un medicinale che viene utilizzato proprio per tenere calmi i pazienti. Per l'uomo si sono splancate le porte del carcere.