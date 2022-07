Coppia romana con un neonato fermata in autostrada con 1,2 milioni di euro in contanti nel bagagliaio: denunciati

Una coppia solo apparentemente normale fermata nei pressi di uno svincolo autostradale per un normale controllo sul territorio: così la Guardia di finanza della tenenza di Sala Consilina (Salerno) ha scoperto che a bordo dell'auto c'erano 1,2 milioni di euro in contanti. La coppia di Roma, che viaggiava insieme al figlio neonato, è stata denunciata per ricettazione. È successo nei pressi dello svincolo autostradale della A2 di Atena Lucana (Salerno): i finanzieri hanno fermato un'auto con a bordo una giovane coppia e il loro neonato, scoprendo che all'interno del bagagliaio questi trasportavano contanti per circa 1,2 milioni di euro. All'alt dei finanzieri, il conducente era apparso particolarmente agitato, motivo per cui i militari hanno deciso di procedere a un'ispezione accurata del veicolo, invitandolo ad aprirne anche il vano posteriore.

Le banconote nel bagagliaio

Nel bagagliaio sono state trovate numerosissime banconote, accumulate in mazzette di vario taglio, avvolte con della pellicola trasparente e tenute alla rinfusa tra una valigia e il passeggino. Non ricevendo dai due fermati alcuna giustificazione circa la provenienza di quel denaro, le Fiamme gialle della Tenenza di Sala Consilina hanno eseguito degli autonomi riscontri, dai quali è emersa una notevole sproporzione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare e il valore del denaro trovato, che è stato sottoposto a sequestro preventivo. I coniugi sono stati denunciati alla Procura di Lagonegro per il reato di ricettazione.