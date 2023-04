Milano, ventenne stuprata alla stazione centrale all'alba: fermato uno straniero. La donna trascinata in ascensore

Una violenza sessuale si è consumata alla stazione di Milano centrale. Una donna di 20 anni è stata aggredita e stuprata ieri mattina in uno degli ascensori della stazione ferroviaria.

Milano, stupro in stazione centrale di mattina

Per l'aggressione è stato fermato un uomo di origine straniera e senza fissa dimora. Il fermo è stato disposto dalla pm di Milano Alessia Menegazzo, di turno ieri, nelle indagini condotte dalla Polfer.

A quanto si è saputo, la donna verso le 6 del mattino si trovava in stazione per prendere un treno per Parigi.