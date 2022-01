Violenze sessuali di gruppo in piazza Duomo: fermati due giovani a Milano e Torino. Il pm: «Stavano scappando»

Due ragazzi di 22 e 18 anni, sono stati fermati a Torino e Milano dalla polizia su ordine della Procura di Milano, nell’ambito dell’inchiesta sulle molestie di gruppo avvenuta a Milano a Capodanno. Sono italiani di seconda generazione di origini nordafricane che stavano provando a scappare. Riconosciuti dalle vittime nel corso delle testimonianze raccolte dalla Procura e individuati nei video delle telecamere di sorveglianza e dei telefonini cellulari che hanno ripreso la scena. Secondo quanto affermato dal procuratore milanese Riccardo Targetti, i due avrebbero compiuto «pesanti violenze sessuali quasi complete accompagnate da rapine di cellulari e borsette» e i provvedimenti sono stati eseguiti per un «consistente e concreto pericolo di fuga e gravi indizi».

Molestie di Capodanno, due fermi

Ai due ragazzi fermati vengono contestati in particolare l'aggressione alla 19enne e ad una sua amica all'angolo con via Mazzini (documentato in un primo video finito in Rete) e gli abusi nei confronti di 4 ragazze vicino alla Galleria Vittorio Emanuele II. Il 21enne è stato fermato a Torino e il 18enne a Milano. Le vittime delle molestie sono state sentite ieri in Procura o in videoconferenza e i fermi sono state emessi stanotte «dopo le perquisizioni di ieri e dopo una serie di riscontri arrivati anche sentendo» ha aggiunto il procuratore.