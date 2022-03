Milano, studentessa universitaria di 20 anni violentata sabato notte: fermato un 29enne con precedenti

È successo a pochi passi dall'università Bocconi. Una studentessa universitaria di 20 anni è stata violentata a Milano da un uomo che l'ha avvicinata alla fermata del tram convincendola a seguirlo. Il fatto è accaduto di sabato a tarda notte, il 5 febbraio scorso, ma è stato reso noto oggi quando è stato arrestato il presunto autore, un marocchino di 29 anni, con precedenti.

La ragazza, secondo i Carabinieri della Compagnia Duomo, è stata avvicinata con una scusa in viale Bligny e ha seguito l'uomo in un vicolo vicino, dove secondo l'accusa è stata aggredita. A interrompere la violenza sessuale è stato l'intervento di una coppia, che ha visto la scena e ha messo in fuga l'uomo.

