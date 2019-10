Studentessa violentata all'uscita della discoteca Old Fashion: abusata tra le auto parcheggiate

Una studentessa straniera da alcune settimane residente a Milano è stata aggredita e violentata all'esterno di una famosa discoteca del centro. Lo riportano oggi alcuni quotidiani. Sarebbe accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi in viale Alemagna, la strada che scorre davanti al Parco Sempione e alla discoteca, da cui era uscita la ragazza, di origine sudamericana.Secondo quanto riportato, un uomo conosciuto durante la serata nel locale l'avrebbe raggiunta e trascinata per un braccio tra le auto parcheggiate nel viale alberato, che ha al centro alcune grandi aiuole e che alla sera viene preso d'assalto dalle macchine che posteggiano in modo selvaggio. Proprio tra le vetture, nella penombra, la giovane sarebbe stata costretta a subire abusi. Il giorno dopo ha sporto denuncia alla Polizia di Stato e si è sottoposta ad esami specialistici alla clinica Mangiagalli.