Milano, omicidio Simone Stucchi: 24 arresti, tra cui 2 minorenni. La rissa scatenata tra due bande per questioni di droga

Scattano oggi i primi arresti a nove mesi dall'omicidio di Simone Stucchi a Pessano con Bornago in provincia di Milano. In tutto sono indagate 24 persone, tra cui 5 minorenni. Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano e Monza Brianza, i carabinieri stanno eseguendo 24 arresti inerenti l'omicidio del 21enne accoltellato nel corso di una violenta rissa tra bande che ci fu il 29 settembre 2021. I militari stanno eseguendo due distinte ordinanze di custodia cautelare, emesse rispettivamente dai gip presso il Tribunale per i minorenni e quello ordinario del capoluogo lombardo. L'omicidio sarebbe scaturito da un regolamento di conti nell'ambito di un giro di spaccio di stupefacenti.

Gli arresti, secondo quanto riferito dal Comando provinciale di Milano, sono scattati nei confronti di 5 minorenni (di cui 2 destinatari in carcere, 2 al collocamento in comunità e 1 all'obbligo di permanenza in casa) e 19 maggiorenni (di cui 7 destinatari di custodia in carcere e 12 agli arresti domiciliari), ritenuti i presunti responsabili «a vario titolo, di concorso in omicidio, rissa aggravata, lesioni personali, detenzione illecita di sostanza stupefacente, tentata estorsione in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere». Le indagini sono state avviate dalla Compagnia di Pioltello (Milano) a seguito dell'uccisione del 21enne, accoltellato nel corso di una rissa avvenuta, appunto, la sera del 29 settembre 2021, quando si confrontarono due bande di giovani provenienti da Vimercate (Monza e Brianza) e Pessano con Bornago (Milano) per un presunto regolamento di conti scaturito da una controversia in merito alla cessione di una partita di droga.