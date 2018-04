Nel deposito spunta uno scheletro: ha documento di un uomo scomparso 27 anni fa

Nell'ex deposito ferroviario è spuntato uno scheletro. E' successo a Milano, dove uno scheletro è stato trovato all'interno di un ex deposito ferroviario tra viale Lunigiana e via Sammartini, a Milano. Al momento non è ancora possibile definire il sesso a causa delle condizioni dei resti, ma accanto al corpo è stato trovato il documento di identità di un uomo scomparso nel '91 e di cui si era già occupata la trasmissione 'Chi l'ha visto?'. Sono in corso accertamenti per determinare se si tratti della stessa persona.



A trovare le ossa è stata, attorno alle 7, una clochard che cercava un riparo. Secondo quanto riferito, il corpo era avvolto in una coperta, le ossa erano leggermente disassemblate e c'erano tracce di un incendio. Sul caso indaga la Polizia.

