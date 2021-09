Milano, rissa in strada a Pessano con Bornago: 22enne muore accoltellato

Sangue e morte a Milano. Un 21enne è morto la notte scorsa a Pessano con Bornago dopo essere stato accoltellato in strada. I fatti sono avvenuti in via Monte Grappa, dove i carabinieri e personale 118 sono intervenuti per una rissa consumata in strada tra diversi giovani.

Sul posto sono stati soccorsi due soggetti, di cui uno, italiano di 16 anni è stato trasportato presso l'ospedale di Melzo con ferite alla testa, non in pericolo di vita, mentre il secondo, italiano di 22 anni è stato trasportato presso l'ospedale di Monza con ferite di arma da taglio al torace, ed è deceduto. Rilievi e accertamenti in corso dalla S.I.S. del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Milano.