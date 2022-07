Milano, ragazzo picchiato a sangue davanti alla stazione Centrale: il video choc sui social

Terribili scene di violenza a Milano, proprio davanti alla Stazione centrale. Un ragazzo nordafricano, che nei video appare già insanguinato e a torso nudo, viene aggredito e preso a calci sul viso da un coetaneo. Poco prima barcollava in piazza Duca d'Aosta: qualche istante dopo un altro ragazzo africano arriva dalla parte opposta e lo colpisce con un calcio. Non soddisfatto, gli lancia addosso una bottiglia di birra e lo colpisce con altri due calci sulla testa. La vittima inizia a perdere sangue e viene soccorso dai passanti e da una ragazza che urla e allontana l'aggressore. La scena è avvenuta venerdì 22 luglio intorno alle 20. L’episodio si è chiuso con i soccorsi al ragazzo, un 17enne tunisino senza fissa dimora, che è stato trasportato in ospedale in codice verde. Non ha lesioni importanti e non è in pericolo di vita.

Le immagini choc sui social

Il video è diventato virale sui social nonostante le immagini siano particolarmente forti. Daniela Santanchè di Fratelli d'Italia invece lo ha riproposto integralmente, avvisando i follower della crudezza del video. «Mentre il sindaco Sala reputa la situazione "non drammatica ma degna di attenzion" - scrive su Twitter - questo è quanto avviene davanti alla stazione centrale di Milano. I rinforzi servono ora, non entro fine anno come annunciato da Sala. FdI chiede più controlli e più sicurezza».

Molte le critiche al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Anche da chi lo ha sostenuto. «Chi non ha vissuto in zona stazione centrale - recita un altro tweet - non sa di cosa si parla. Ci ho vissuto per 3 anni. Sono stata derubata, rapinata, molestata (non so quante volte) sotto casa. Scene di violenza ne ho viste a non finire. Io sono di sinistra e ho votato Sala, ma non neghiamo la realtà». Neanche le forze dell'ordine e l'esercito, accusati di assistere alle violenze senza intervenire, vengono risparmiati dalle critiche sui social. «In stazione centrale - si legge nei commenti - è pieno di camionette tra militari e polizia, poi però succedono cose e le forze dell'ordine dove sono?». Dello stesso parere un altro utente: «In stazione Centrale di norma ci sono due camionette dell'esercito sul lato sinistro con il gazebo per ripararsi dal sole, 1/2 pattuglie dei Carabinieri sempre sul lato sinistro e la Polizia sul lato destro. Dove sono sono quando c'è bisogno?»