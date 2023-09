Milano, ragazzo di 23 anni aggredito e pestato in strada: è in coma farmacologico

Un ragazzo italiano di 23 anni è in coma farmacologico al Policlinico di Milano, dopo un violento pestaggio avvenuto in viale Gorizia, zona Darsena.

Milano, 23enne in coma dopo un pestaggio: identificato l'aggressore

Identificato il presunto aggressore, un ragazzo tunisino di 28 anni che è stato sentito dalla Polizia e ha riferito di avere visto la vittima importunare una donna - non ancora identificata - e per questo sarebbe intervenuto scagliandosi sul 23enne. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, che al momento non hanno dato riscontri della versione fornita dal presunto aggressore, entrambi sarebbero stati sotto l'effetto di alcol.