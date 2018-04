Milano, due morti e tre feriti, tra cui una studentessa inglese. Arrestati due nordafricani

MILANO - Due morti e tre feriti: è il drammatico bilancio di cinque rapine avvenute nella stessa notte nell'hinterland Notte violenta a Milano al tremine della quale sono stati arrestati due marocchini armati di coltelli che puntavano ai cellulari e ai portafogli dei malcapitati che si trovavano sulla loro strada. Le vittime sono un 22enne del Bangladesh, colpito con una coltellata all'addome in via Settembrini e un romeno di 43 anni, colpito con calci e pugni: l'uomo sarebbe caduto battendo la testa a terra .

I feriti sono una studentessa britannica di 21 anni, ferita all'addome durante una rapina nella zona della Stazione Centrale, un peruviano di 36 anni anni ferito al volto e un italiano di 31 anni ugualmente ferito all'addome a coltellate a Cinisello Balsamo: è in pericolo di vita all'ospedale Niguarda.



L'inglese accoltellata. Ai carabinieri la giovane ha riferito di essere stata aggredita da due uomini mentre rientrava a casa insieme a una amica. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Città Studi. Le sue condizioni non sarebbero gravi e la giovane non è in pericolo di vita. La giovane è una studentessa dell'università Cattolica. Inglese anche l'amica con la quale si trovava al momento dell'aggressione, e che ha chiamato i soccorsi.

