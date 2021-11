Milano, a piedi di notte sulla tangenziale Est: travolto da più auto e ucciso a 20 anni

Stava camminando, al buio, lungo un tratto della Tangenziale Est di Milano: travolto dai veicoli che transitavano sul tratto di strada, è stato soccorso, ma è poi morto poco dopo in ospedale. È accaduto poco prima delle tre e mezza nel tratto tra le uscite Camm e Forlanini. Il giovane morto è un 20enne italiano di origini nordafricane.

Travolto da più auto e ucciso a 20 anni

Il 118, quando è arrivato, ha trovato il ventenne, di Milano, in gravissime condizioni, forse travolto più volte, e l'ha trasportato alla Clinica Città Studi dove è deceduto quasi subito per le gravissime lesioni riportate. La Polizia stradale oggi cercherà di ricostruire non solo la dinamica dei fatti ma anche i motivi per cui si trovasse in autostrada a vagare.

Al momento dello schianto il giovane camminava sulla carreggiata Nord della Tangenziale Est non si sa per quale ragione, se fosse in cerca di aiuto o fosse sotto l'effetto di sostanze. Qualche indicazione potrebbe emergere dall'autopsia, al momento non ancora disposta, e dalle informazioni prese dai genitori, entrambi residenti a Milano. Le indagini sono a cura della sezione Milano Ovest della Polizia stradale di Milano.