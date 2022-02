Milano, lite in casa tra coinquilini finisce nel sangue: un morto accoltellato

Sangue e morte a Milano. Un uomo di origini nordafricane, del quale non sono state ancora fornite le generalità, è stato ucciso da un coinquilino all'interno dell'appartamento che condividevano in città. I poliziotti sono intervenuti in via Marco d'Agrate 21 per una lite in casa segnalata dai vicini attorno alle 7.30. Al loro arrivo hanno trovato un uomo con due evidenti ferite da arma da taglio che poi gli sono state fatali.

L'uomo è stato rianimato sul posto dai paramedici del 118 ma è morto poco dopo. In casa c'erano altri nordafricani, tra cui uno con gli abiti sporchi di sangue. Gli investigatori della Squadra mobile sono a lavoro per ricostruire la dinamica e il movente.