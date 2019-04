© RIPRODUZIONE RISERVATA

, parroco della chiesa di San Cristoforo sul Naviglio grande, a Milano , è salito sul tetto per pulire la grondaia, ma è rimasto impigliato nella sua stessa imbracatura ed è. Una vera e propria tragedia per un'intera comunità che piange la scomparsa del suo parroco Il parroco è morto poco dopo l'incidente.Sul posto sono arrivati il 118, vigili del fuoco e carabinieri per accertare la dinamica di quello che pare certo essere un incidente. Nato 59 anni fa, il sacerdote era scrittore, teologo e docente di teologia all'Università Cattolica, ed è stato tra i promotori del restauro del complesso trecentesco di San Cristoforo.