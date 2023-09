Ancora sangue, morte e terrore nella movida di Milano. Stavolta a pochi passi dalla nota discoteca Alcatraz, dove Vassil Facchetti, 28 anni, è stato ucciso da un'auto pirata nella notte tra sabato e domenica. Dopo il violento pestaggio della settimana scorsa, in cui ha perso la vita un 23enne in una delle zone più frequentate dai giovani, un'altra tragedia adesso sconvolge la città. Quando è stato travolto, il ragazzo era appena uscito dal locale. Aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici e, intorno alle 4, il gruppetto si stava incamminando a piedi verso viale Jenner. È stato lì che una macchina ha centrato all'improvviso Vassil, nell'esatto momento in cui stava attraversando la strada. Nulla da fare per lui, nonostante l'immediato intervento dei soccorsi. Poco dopo l'arrivo in ospedale, ha esalato l'ultimo respiro.

LA FUGA

LA FAMIGLIA

Il trentenne, nato a Catanzaro e di origini marocchine, che era alla guida di quella maledetta auto è fuggito subito dopo l'impatto, ma in serata si è costituito. È già stato interrogato ed è accusato di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso. Non si era fermato ad aiutare ed era ripartito subito dopo, dileguandosi nel buio. Qualche ora dopo aveva anche finto il furto dell'auto presentando denuncia. Secondo i primi accertamenti svolti dalla polizia locale, il ragazzo avrebbe attraversato fuori dalle strisce pedonali. Era rimasto indietro di qualche metro rispetto agli amici. Una distanza irrilevante, ma che gli è costata la vita. Perché mentre loro erano già sul marciapiede opposto, lui si trovava ancora al centro della carreggiata. È stata questione di un attimo. Prima ancora che potesse rendersi conto di ciò che stava accadendo, l'auto si stava schiantando contro di lui a pochi passi dall'incrocio con piazzale Maciachini. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale medico-sanitario con un'ambulanza e un'automedica, ma quando è stato soccorso il giovane era già in arresto cardiaco. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Poco dopo l'arrivo all'ospedale Niguarda, i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Gli agenti della polizia locale si sono messi immediatamente sulle tracce del responsabile, che ha abbandonato il luogo dello schianto senza nemmeno accertarsi delle condizioni della vittima. Fondamentale la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. A quanto emerso dai rilievi eseguiti sul posto, l'auto arrivava da piazza Maciachini ed era diretta verso via Livigno. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che il 28enne stesse attraversando fuori dalle strisce. Da chiarire, la velocità a cui procedeva la macchina.Nato in Bulgaria, ma adottato da una famiglia italiana, Vassil aveva da poco compiuto 28 anni. Residente nell'hinterland, a Settimo Milanese, il ragazzo lavorava come barman nel capoluogo lombardo. Numerose foto di cocktail e aperitivi sul suo profilo Instagram, probabilmente una passione prima ancora che un lavoro. L'ultima immagine pubblicata rappresenta un tramonto sul mare e risale allo scorso Ferragosto. «Un bravissimo ragazzo», secondo chi lo conosceva, definito da tanti «una persona d'oro».La tragica morte del 28enne arriva soltanto a due giorni di distanza da quella di Yuri Urizio, il cameriere di 23 anni che ha perso la vita dopo due giorni di coma in seguito al violentissimo pestaggio avvenuto sui Navigli. Anche in quel caso il dramma era avvenuto a notte fonda. Per la terribile aggressione è stato arrestato un tunisino di 28 anni che, interrogato dal gip, ha tentato di difendersi affermando che la vittima stava importunando una donna. Una versione, questa, di cui non vi è traccia nei filmati delle telecamere né nelle parole dei testimoni.Federica Zaniboni