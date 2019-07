Allontanato dalla discoteca sale in auto e investe i buttafuori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane, sotto l’effetto di stupefacenti e alcool, haa bordo di una Bmw un buttafuori della«Fellini» di Pogliano Milanese. È accaduto questa notte intorno alle tre. Il ragazzo, che era stato allontanato pochi minuti prima dagli addetti di sicurezza del locale perché molesto, anziché andarsene è salito sull’auto e ha fatto marcia verso l’ingresso puntando i buttafuori. Ad avere la peggio è stato un marocchino di 34 anni. Fortunatamente non ha riportato fratture ma solo ferite, guaribili in 15 giorni.L’investitore è ricercato dai carabinieri della compagnia di Legnano che hanno già acquisito le testimonianze e i video delle telecamere di sicurezza della zona. Ha le ore contate. Una storia che ricorda quella accaduta a Roma, lo scorso gennaio, quando due fratelli a bordo dell’auto seminarono il panico davanti al Qube, nota discoteca della Capitale, piombando sulle persone ancora in fila all’entrata e investendo due buttafuori