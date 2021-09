Milano, incidente in viale Scarampo: filobus 90 si scontra con un'auto passata col rosso, 22 feriti

Giovedì mattina, a Milano, un filobus della linea 90 si è scontrato con un'auto in viale Scarampo, all'incrocio con via Serra. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 del mattino ed è stato necessario l'intervento immediato dei soccorsi del 118. Nell'urto 22 persone sono rimaste ferite, nessuno in modo grave. Sul posto si trovano i soccorritori con diversi mezzi e la polizia locale che sta accertando la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione fornita da Atm, il bus stava passando con il verde, quando l'auto proveniente dalla destra avrebbe attraversato l'incrocio con il semaforo rosso. È stato necessario l'intervento anche di vigili del fuoco, nove ambulanze e un'automedica. Tanti i traumi al collo, al volto e alle spalle tra chi viaggiava sul filobus.

La dinamica dell'incidente

Intorno alle 10.10 il mezzo Atm si trovava lungo la circonvallazione in via Renato Serra. Ha attraversato l'incrocio con viale Scarampo con il semaforo verde, ma dalla sua destra è sbucata un'auto che aveva superato lo stesso incrocio con il rosso. Lo scontro è avvenuto tra il filobus e la fiancata sinistra dell'automobile: dopo l'impatto diversi passeggeri sono caduti, alcuni gli uni sopra gli altri. Poco dopo sono arrivate otto ambulanze che hanno soccorso i feriti. Transennate le strade per permettere le operazioni di trasporto in ospedale.