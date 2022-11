Milano, morto 14enne in bici: è stato investito da un tram

Dramma a Milano: un ragazzo di 14 anni è morto stamani investito da un tram. Il 14enne si trovava in bici, in via Tito Livio, quando per cause ancora da ricostruire è finito sotto il mezzo che lo ha ucciso. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco.

Bimbo di 7 anni investito e ucciso da un autobus a Cesena: è caduto dalla bici del padre ed è stato travolto

Flavia di Bonaventura, morta in bici a 22 anni in Abruzzo. «Investita da un ubriaco», l'auto era senza assicurazione