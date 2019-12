Milano, filobus contro camion dei rifiuti: donna sbalzata fuori, è grave. Altri 11 in ospedale

Un mezzo pesante di Atm, l'azienda dei trasporti milanese, si è scontrato con un camion Amsa, ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. Nell'incidente quattro persone sono rimaste ferite mentre altre 12 sono state in qualche modo coinvolte. È accaduto in via Egisto Bezzi a Milano . Sul mezzo dell'Atm si trovavano 15 persone e l'autista di uno dei due veicoli, per quanto cosciente, è rimasto incastrato nell'abitacolo. Il 118 che ha diffuso la notizia, ha dichiarato una maxiemergenza e ha inviato alcuni mezzi.