Milano, i residenti del palazzo in fiamme: «Pannelli sciolti come burro, noi fuggiti in mezzo al fumo»

Domenica di paura per i residenti del palazzo andato in fiamme a Milano, in via Antonini. Una donna che vive nello stabile ha raccontoato all'Ansa: «Abbiamo sentito odore di fumo e siamo subito scappati via. Non pensavo fosse così grave». La donna è scappata dal 15esimo piano da dove sarebbe partito il rogo. «I vigili del fuoco mi hanno detto che sarebbe partito dall'altro lato del mio piano - continua la donna - dove vive un ragazzo che dovrebbe essersi messo in salvo».

Incendio a Milano, distrutto grattacielo di 15 piani. Vigili del fuoco e ambulanze sul posto: evacuate le prime famiglie

E aggiunge: «Ci avevano detto che i pannelli che ricoprivano il palazzo erano ignifughi, invece sono bruciati rapidamente come fossero burro». La donna conclude: «Saranno i tecnici a fare una verifica, ma ricordo perfettamente che ci avevano detto che i pannelli erano resistenti al fuoco».