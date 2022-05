Milano, commessa sorprende il ladro lui la picchia selvaggiamente: «Ho capito che la vita è un attimo»

«È stata l’esperienza più brutta della mia vita e sicuramente ci metterò una vita per superare quello che è accaduto» sono queste le parole di Francesca Mattiucci, 29 anni, dopo la brutale aggressione subita da parte di un ladro entrato nel negozio in Corso Buenos Aires a Milano dove lavorava.

La rapina

La rapina è avvenuta alle 10:40 di sabato 21 maggio. Un cittadino gambiano di 34 anni è entrato nel negozio e ha cercato di staccare la placchetta antitaccheggio da alcune magliette. Quando Francesca ha cercato di fermarlo, ha reagito picchiandola selvaggiamente. L'uomo è stato poi rincorso e fermato dal compagno della ragazza, e arrestato.

Il post su Instagram: «La vita è un attimo non abbiate paura»

La ragazza ha pubblicato su Instagram la foto del volto tumefatto dopo essere stata presa a calci in faccia da un cittadino gambiano di 36 anni entrato in negozio aveva tentato di rubare alcune magliette. "Continuo a ripetermi che sono stata fortunata perché sì, nonostante io abbia fratture in molteplici parti del corpo, la faccia tumefatta e ho subito un gravissimo trauma cranico e altro che non sto qui ad elencarvi, sono qui che posso ringraziarvi tutti per la vicinanza e l’affetto che mi avete dimostrato e sono qui, a poter scrivere questo post" ha scritto nel suo post diventato virale. Francesca ha voluto trasformare il suo dolore in un messaggio positivo per tutti: "Non abbiate timore di mostrare la realtà sui social Io cammino a malapena, non riesco a guardarmi allo specchio ma sono talmente circondata d'amore che mi sento meravigliosa ogni giorno di più". E conclude. "La vita è un attimo, tenetevi accanto chi vi merita davvero".