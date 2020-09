Esplosione Milano, l'egiziano eroe che ha soccorso il ferito grave: «Ho chiuso io il gas»

È stato un signore egiziano che passava in piazzale Libia con il proprio furgone rosso il primo a intervenire sul luogo dell'esplosione di stamani a Milano. «Alle 7.15 passavo col mio furgone e ho sentito l'esplosione, un urto fortissimo, c'erano le tapparelle saltate. Mi sono precipitato dentro e ho soccorso un ragazzo, l'ho avvolto in una coperta bagnata e l'ho portato fuori. Poi ho chiuso il gas», ha raccontato l'uomo, Aly, ancora scosso da quanto vissuto. Il ferito che ha soccorso è il 30enne ucraino che viveva nell'appartamento al piano terra dove è avvenuto lo scoppio.



Esplosione Milano, testimone: onda d'urto ha spostato auto

«L'onda d'urto mi ha spostato di un metro», racconta un altro testimone che passava in auto in piazzale Libia a Milano quando c'è stata l'esplosione nel palazzo (6 feriti, tra cui uno in gravi condizioni).



«Mi ero svegliata da pochi minuti e stavo per versare il caffè, per il botto mi sono spaventata così tanto che mi è scappata dalle mani la caffettiera», racconta all'ANSA Maddalena, una studentessa che abita in uno dei palazzi di fronte che affacciano sulla grande piazza, ora completamente occupata da mezzi dei soccorsi, da residenti e curiosi.

«Sono uscito subito sul balcone, mi hanno colpito molto quei secondi di silenzio subito dopo il boato - ricorda il condomino di un palazzo adiacente - Poi sono iniziate le urla e poco dopo le prime sirene. Da lontano ho visto un ragazzo messo male, credo fosse quello che poi è stato ricoverato e che ora è grave».



Milano, esplosione in palazzo: 6 feriti, uno grave. Coinvolti tre piani, ipotesi fuga gas Violenta esplosione a , in una palazzina della zona di Porta Romana. Sei i feriti, uno è grave. Coinvolti i primi tre piani, ipotesi fuga di gas. I soccorsi sono scattati quando un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi in zona Sud intorno alle 7 di questa mattina.



A confermare le condizioni dell'uomo è il condomino del secondo piano che è scappato in strada come gli altri. «Sono stato svegliato dall'esplosione e subito dopo ho sentito precipitare l'ascensore - racconta - Ho preso le scale e sono arrivato al piano terra, c'erano un po' di fiamme e detriti, lì ho visto il ragazzo ferito. Aveva ustioni dappertutto».

