Milano, esplosione in un palazzo: 6 feriti, uno grave. Coinvolti tre piani

Violenta esplosione a Milano, in una palazzina della zona di Porta Romana. Ci sono molti feriti, almeno sei secondo un primo bilancio, e uno è grave. I soccorsi sono scattati quando un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi in zona Sud intorno alle 7 di questa mattina.



Esplosione Milano, coinvolti tre piani di un palazzo in zona Sud

L'esplosione è avvenuta in un condominio in piazzale Libia e ha interessato tre piani. Chi abita in zona Romolo ha percepito «un'esplosione fortissima». La persona ferita in maniera più grave è quella che si trovava nell'appartamento al piano terra dove si è verificato lo scoppio. All'interno del palazzo si sono verificati una serie di crolli di muri interni e non strutturali. Sono in corso da parte dei vigili del fuoco le ricerche di alcune persone che probabilmente si sono allontanate dalla zona al momento dello scoppio. I pompieri stanno anche controllando che non ci siano altre persone coinvolte.



🔴 Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre #vigilidelfuoco sul posto, intervento in corso #12settembre 7:20 pic.twitter.com/UtRAjnnmxd — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 12, 2020

La persona ferita più gravemente è un uomo di 30 anni, le cui iniziali sono S.A., che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Lo comunica Areu, spiegando che sarebbero una cinquantina gli abitanti del condominio e che dall'esplosione al piano terra si sarebbe poi sviluppato un incendio che avrebbe coinvolto il primo piano. Sul posto sono intervenuti una squadra USAR, 9 ambulanze, 2 automediche, 1 autoinfermieristica, oltre a Polizia, vigili del fuoco e vigili urbani. Lo scoppio ha coinvolto il piano terra e i primi tre piani della palazzina al civico 20.

Sono presenti una decina di mezzi dei vigili del fuoco che, insieme alle forze dell'ordine, con gli abitanti stanno cercando di ricostruire l'accaduto

Esplosione a #Milano ... pare dovuta a una fuga di gas. Abito a 100 mt, ha tremato il palazzo.

Questa la situazione ora. Non si capisce se ci siano feriti. pic.twitter.com/p001HQAyhR — Max® (@MassiAlbertOne) September 12, 2020

Al piano terra si vede chiaramente l'ingresso squarciato dall'esplosione, con all'interno le macerie, e le finestre danneggiate fino al terzo piano.​