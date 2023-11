Milano, esplosione in un appartamento: un morto. Rogo in cucina, ipotesi incidente domestico

Una forte esplosione si è verificata all'interno di un appartamento a Milano, in via San Mamete, provocando la morte di una persona.

La vittima aveva 75 anni

Aveva 75 l'uomo rimasto ucciso a seguito di un incendio scoppiato nel suo appartamento di Milano, in via San Mamete, intorno alle 20 di oggi. Dai rilievi più approfonditi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco la vittima, di origini italiane, si trovava in cucina, dove avrebbe avuto origine il rogo, senza alcuna esplosione. Le fiamme si sarebbero sprigionate proprio dai fornelli, l'ipotesi più accreditata è quella dell'incidente domestico. Sulle cause sono al lavoro I vigili del fuoco e il magistrato di turno.