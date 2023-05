Milano, donna colpita da 4 vigili: manganellate e spray al peperoncino sul volto, poi viene immobilizzata a terra. Indaga la Procura

Una donna accerchiata da quattro agenti della polizia locale. Le manganellate, lo spray al peperoncino, poi le manette. È la scena che viene ripresa da un video amatoriale che in poco tempo ha fatto il giro sui social. Il fatto sarebbe avvenuto questa mattina in zona Bocconi, a Milano. La Procura di Milano sta facendo accertamenti sul caso. Della vicenda è stata informato il procuratore aggiunto Laura Pedio e il procuratore Marcello Viola e ovviamente sarà aperto un fascicolo di indagine.

Donna picchiata da 4 agenti, il video

Le immagini mostrano solamente l'intervento degli agenti, con la donna che viene immobilizzata a terra, colpita con i manganelli sul corpo e con lo spray al peperoncino (in dotazione dal 2019 a Milano) sul volto.

Poi viene ammanettata con il viso sull'asfalto. Non è chiaro cosa sia avvenuto in precedenza, le immagini non lo mostrano.

La ricostruzione

L'episodio - a quanto si apprende - è avvenuto questa mattina in zona Bocconi. La donna, rannicchiata a piedi nudi davanti a un'aiuola, si toglie gli occhiali, a un certo punto alza le braccia, poi, scaraventata a terra, si tiene la testa con le mani, per proteggersi dai colpi. Contro di lei sembra dal video che uno degli agenti usi anche lo spray al peperoncino. Sono in corso - fa sapere il Comune di Milano - tutte le verifiche per capire cosa è successo, quali siano le responsabilità e quindi i provvedimenti da prendere nei confronti degli agenti coinvolti. La Polizia locale è anche in contatto con l'autorità giudiziaria per attivare le necessarie azioni della magistratura.