Milano, trovano la madre morta in casa: lui si è suicidato dal tetto del palazzo. Un'ora prima la chiamata: «Mi ammazzo»

Choc a Milano. Un uomo di circa 50 anni avrebbe ucciso la madre a coltellate, questa mattina, per poi suicidarsi gettandosi dal palazzo in cui si trova l'appartamento in cui viveva la donna. È accaduto poco dopo le 5, quando l'uomo ha chiamato il 118 forse subito dopo l'omicidio dicendo di aver ucciso qualcuno e minacciando di suicidarsi.

Il cadavere in camera

All'arrivo sul posto, 118, Vdf e Polizia di Stato hanno trovato la donna anziana morta in casa, in camera da letto, con delle evidenti ferite da taglio alla gola.

