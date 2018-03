Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a Rescaldina (Milano). Secondo le prime informazioni sul posto i vigili del fuoco avrebbero già estratto tre persone vive dalle macerie di uno stabile di due piani, parzialmente crollato. Al momento non si conosce l'entità dei danni e se vi siano vittime. Sul posto i soccorritori stanno scavando tra le macerie. Altre due persone sarebbero state individuate.



Dalle prime informazioni sembra a causare il crollo della palazzina di tre piani, a Rescaldina, in provincia di Milano, sia stata un'esplosione.



Ci sono anche quattro bambini tra i feriti soccorsi dal 118. I piccoli, che non dovrebbero essere in pericolo di vita, sono stati trasportati due in codice verde, in ospedali della zona, e altri due che presentavano ustioni al volto all'ospedale Niguarda di Milano.

