Milano, consegna a domicilio in centro: fattorina di 20 anni aggredita e molestata

Aggredita dopo aver portato a termine una consegna a domicilio di cibo. Una fattorina ventenne è stata molestata a Milano, in centro, da un uomo, per strada.

L'uomo in seguito si è allontanato finendo per essere individuato e arrestato poco distante. È accusato di violenza sessuale.

È accaduto alle 20 di ieri in via Benedetto Marcello, in pieno centro, poco distante dalla Stazione Centrale. Alla ragazza, che stava rientrando a piedi, si è avvicinato un algerino, di 39 anni e senza fissa dimora, che l'ha bloccata e aggredita.

La giovane ha visto e richiamato l'attenzione di una volante di passaggio, e gli agenti del commissariato di zona hanno visto non lontano uno straniero che corrispondeva alla descrizione bloccandolo. Ora è accusato di violenza sessuale.