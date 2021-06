Milano, colf precipita dal quinto e muore sul colpo: stava pulendo i vetri di un appartamento

Una donna di 35 anni di origini filippine è morta venerdì scorso dopo essere caduta dal quinto piano di un appartamento in cui lavorava come collaboratrice domestica in corso Concordia, in centro a Milano. La donna è scivolata dalla scala che stava utilizzando per pulire i vetri, ed è caduta fuori dalla finestra che dà sul cortile interno. È morta sul colpo dopo un volo di 15 metri. In casa in quel momento non c'era nessuno. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa. La 35enne era regolare sul territorio italiano e residente a Milano da alcuni anni e non era sposata. L'indagine è coordinata dalla pm Francesca Crupi e condotta dai carabinieri.

APPROFONDIMENTI EMILIA ROMAGNA Incidente in A1, autocisterna si incendia: morti due camionisti.... ABRUZZO Medico annegato, aveva perso da poco la sorella uccisa dal Covid CAPORALATO Condizioni di lavoro disumane su immigrati, arrestati due gestori di... UMBRIA PAY Offese e botte col bastone ai dipendenti

Muore schiacciato sotto il furgone che sta riparando: la vittima è un marocchino senza permesso di soggiorno