, stamani a, nel corso di un. Due sarebbero in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dall'Atm, il mezzo,ha speronato due pattuglie ferme sul ciglio della strada, e una delle vetture è stata scagliata sul marciapiede, travolgendo i tre., a Milano, è statoall'ospedale Niguarda per fratture a entrambe le gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un altro poliziotto è invece stato trasportato al Policlinico in codice giallo.L'Atm aspetta di vedere le immagini della videocamera installata sul mezzo pubblico per ricostruire con esattezza l'accaduto. È comunque probabile che l'autista dell'autobus abbia avuto un malore.