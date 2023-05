Milano, donna tenta di rapire bimbo di 2 anni al parco: il padre glielo strappa dalle braccia, la fuga in un video

Una 21enne che secondo quanto riferito soffre di problemi psicologici ha tentato di rapire un bambino di 2 anni mentre giocava ieri pomeriggio a poca distanza dai genitori in piazza Gae Aulenti, a Milano.

Cosa è successo

Il padre del bimbo, di 41 anni, appena ha notato che la giovane aveva preso in braccio il figlio - che stava giocando con il fratellino e un amichetto -, l'ha seguita chiamando il 112, mentre la 21enne lo insultava e cercava di allontanarsi. Quando l'uomo le ha gridato 'lascialò, la giovane ha desistito. Si tratta di una 21enne di origine marocchina che vive in zona San Siro e ha qualche precedente per piccoli furti in Stazione Centrale.