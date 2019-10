Milano, bimbo di 6 anni precipita nella tromba delle scale a scuola: trauma cranico, è gravissimo

trauma cranico ed è in prognosi riservata. Arrivato all'ospedale Il bimbo ha subito un gravissimoed è in prognosi riservata. Arrivato all'ospedale Niguarda , è stato portato in sala operatoria dove i medici stanno tentando di diminuire la pressione intracranica

Choc in una scuola di. Un bambino di 6 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere precipitato nella tromba delle scale al secondo piano della propria scuola a Milano, la» in via Goffredo da Bussero. Le sue condizioni sono considerate gravi. L'incidente è avvenuto alle 9.45. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il piccolo avrebbe scavalcato la ringhiera finendo per precipitare nel vuoto.