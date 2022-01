Michele Quacquarelli ritrovato a Roma, il turista pugliese era scomparso ieri a Fontana di Trevi

Tutto bene, quel che finisce bene. Michele Quacquarelli, il 42enne pugliese in viaggio a Roma di cui non si avevano più notizie da ieri mattina, è stato ritrovato in buone condizioni di salute oggi 7 gennaio, in via della Conciliazione, a poca distanza dalla basilica di San Pietro. A riconoscerlo tra i turisti una pattuglia della Polizia che lo stava cercando. L'uomo è stato avvicinato dagli agenti e accompagnato nei loro uffici dove, finalmente ha potuto riabbracciare la mamma.

APPROFONDIMENTI ITALIA Sebastiano Bianchi, tornato a casa il cestista scomparso FINE DELL'INCUBO Denis ritrovato a Pescara, sta bene. Il sollievo di mamma Elena:... GIULIANOVA Ritrovato nel fiume Salinello l'anziano scomparso: salvato in... SARDEGNA Incidente in monopattino, Marco va in coma e poi si risveglia:...

Scompare a Fontana di Trevi, ritrovato in buone condizioni

Michele Quacquarelli aveva fatto perdere le sue tracce ieri, nella zona di Fontana di Trevi. L'uomo, un 42enne di Terlizzi (comune in provincia di Bari), si trovava assieme a un gruppo di turisti e indossava pantaloni grigi, un giaccone blu e occhiali. Gli agenti del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, hanno coordinato le ricerche e sono riusciti a restituirlo alla madre in poco più di 24 ore. La Questura aveva diffuso le foto dell'uomo per aiutare le operazioni di ricerca.