Quando è stato soccorso il caporal maggiore del Reggimento Bersaglieri aveva ancora la pistola in mano. Il militare era in servizio dalle 7 assieme a due colleghi nell'ambito dell'operazione «Strade Sicure». Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Centro. Una telecamera di sorveglianza avrebbe inquadrato il 29enne mentre entrava nel bagno da solo. Ancora da chiarire le cause del gesto. L'uomo era sposato e aveva un figlio di 3 anni. Il colpo alla testa è stato esploso con la pistola dell'equipaggiamento data in dotazione per il turno di servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma alla stazione della metro Barberini a Roma. Un militare del reggimento bersaglieri, U. D, 29 anni di Taranto, si è suicidato sparandosi nel bagno di servizio della stazione Barberini della metro. Il militare, un caporalmaggiore, era in servizio in quel momento.La stazione della metro è rimasta chiusa fino alle 16,30 crica per i rilievi. Sul posto i carabinieri del VII nucleo investigativo e della compagnia Roma Centro.